В Перми из-за короткого замыкания в педагогическом колледже эвакуировали 250 человек

ПЕРМЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Короткое замыкание электропроводки произошло в Пермском профессионально-педагогическом колледже на улице Белинского, 250 человек были эвакуированы. Погибших и пострадавших нет, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

"Поступило сообщение о выезде пожарно-спасательных подразделений по ул. Белинского в Перми. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что произошло короткое замыкание электропроводки без последующего горения. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания учебного заведения самостоятельно эвакуировались 250 человек (220 человек учащихся и 30 человек персонала). Погибших и пострадавших нет", - сказано в сообщении.

По данным МЧС, на происшествие реагировали 20 человек и восемь единиц техники.