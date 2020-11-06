Песков сообщил, что Путин в курсе дела Сафронова

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в курсе дела советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, но оно не находится на особом контроле Кремля. Об этом сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Не находится, это дело расследуется в особом порядке в связи с сущностью обвинений", - ответил он на соответствующий вопрос.

По словам Пескова, президент "в курсе этого дела". "Но, конечно же, он не может быть в курсе всех нюансов ведущегося расследования", - подчеркнул представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, есть ли у него информация об обвинениях и других деталях расследования, Песков сказал: "Я не могу вам представить эту информацию, я ей тоже не владею".