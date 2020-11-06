В Калининградской области двоих мужчин осудили за похищение человека

КАЛИНИНГРАД, 6 ноября. /ТАСС/. Багратионовский районный суд Калининградской области приговорил двух местных жителей к заключению в колонии строгого режима за похищение человека. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба суда.

"Оценив доказательства в совокупности (показания потерпевшего, свидетелей, протоколы следственных и судебных действий, заключения эксперта), суд счел вину подсудимых полностью доказанной и квалифицировал их действия по пунктам "а", "в" ч. 2 ст. 126 УК РФ как похищение человека группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья", - говорится в сообщении пресс-службы. В зависимости от степени вины они приговорены к 6 годам и 7 месяцам и 6 годам и 6 месяцам колонии.

Инцидент произошел ночью 30 июля 2019 года в поселке Краснознаменское Багратионовского района области. Мужчины 39 и 27 лет, один из которых был ранее судим, ворвались в дом к потерпевшему с требованием вернуть денежный долг. Они также обвинили мужчину в причастности к хищению автомобиля жителя соседнего поселка, избили его, надели на него наручники и отвели в сарай, где привязали к боксерской груше и избили. К утру пострадавший сумел освободиться, сбежал и сообщил о случившемся в правоохранительные органы. Региональное следственное управление СК РФ было возбудило уголовное дело.

Свою вину в похищении человека осужденные отрицают, утверждая, что не ограничивали его свободу. При этом они признались в нанесении ему побоев. При вынесении приговора суд учел явку с повинной обоих, частичное признание ими своей вины, а также состояние их здоровья и семейное положение.