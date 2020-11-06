Военнослужащий в Северной Осетии получил шесть лет за хищение 1,8 тыс. патронов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 ноября. /ТАСС/. Суд приговорил к шести годам колонии строгого режима военнослужащего одной из воинских частей Владикавказского гарнизона Николая Лащинина, который похитил более 1,8 тыс. боеприпасов. Об этом в пятницу сообщили журналистам в военном следственном управлении СК России по Южному военному округу.

Суд установил, что Лащинин в июне-июле текущего года, исполняя обязанности начальника пункта боевого питания, во время занятий по огневой подготовке внес в ведомости ложные сведения о выдаче военнослужащим 1 862 боеприпасов калибра 7,62 мм. Полученные таким образом боеприпасы он попытался продать за 160 тыс. рублей, однако был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

"Владикавказским гарнизонным военным судом Лащинину назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в военном следственном управлении.

Отмечается, что мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 3 ст. 226 ("Хищение боеприпасов с использованием служебного положения") и ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконные ношение, хранение и сбыт боеприпасов").