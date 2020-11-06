Суд назначил принудительное лечение захватившему заложников в Альфа-банке в Москве

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд назначил принудительное лечение жителю Санкт-Петербурга Алексею Барышникову, который захватил заложников в офисе Альфа-банка в Москве весной 2020 года. Об этом ТАСС рассказал адвокат Барышникова Максим Кичигин.

"Суд решил не привлекать моего подзащитного Барышникова к уголовной ответственности по ст. 206 УК РФ ("Захват заложника") в связи с тем, что он признан невменяемым. По решению суда Барышникову назначено принудительное лечение. Срок этого лечения будет определять медицинская комиссия", - сказал защитник. По словам Кичигина, его подзащитный не будет обжаловать данное решение.

23 мая житель Петербурга Алексей Барышников ворвался в отделение банка, заявил, что оно заминировано, и взял в заложники шесть человек, пятерым из которых удалось самим выйти из отделения. Он также просил, чтобы к банку приехала Ольга Бузова. В ходе штурма подозреваемый был задержан, заложник освобождены. Никакого взрывного устройства или его муляжа у него при себе не было. В ходе допроса Барышников вину признал и сказал, что его целью был захват заложников. При этом мужчина толком так и не смог объяснить мотив своего поступка. Ранее он был дважды судим за угон и разбой, в Москве работал грузчиком.

Эксперты центра социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского признали его невменяемым. "В ходе предварительного следствия и проведенной комплексной стационарной психолого-психиатрической судебной экспертизы мужчина признан нуждающимся в принудительном лечении", - сообщила представитель прокуратуры. Материалы будут направлены в суд для принятия решения.