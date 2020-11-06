Дежурный по переезду в Подмосковье, где электричка столкнулась с грузовиком, был пьян

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Дежурный по железнодорожному переезду в Одинцовском районе, где столкнулись электричка и "Камаз", был пьян и разрешил водителям проехать на красный свет. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

По ее словам, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263.1 УК РФ (неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности). "В рамках расследования уголовного дела следствие даст правовую оценку, в том числе действиям дежурного по переезду, который на момент столкновения находился в состоянии алкогольного опьянения и, со слов очевидцев, разрешал водителям транспортных средств проезжать железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора", - сказала Марковская.

Проведен осмотр места происшествия, подвижного состава электрички, назначен ряд экспертиз.

В пятницу около часа ночи на платформе Перхушково столкнулись электричка и "Камаз". В результате ДТП произошел сход одной колесной пары первого вагона электропоезда Лобня - Дорохово. Пассажиры электрички не пострадали, водитель и пассажир грузовика госпитализированы.