{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Суд в Казани арестовал пятерых членов террористической ячейки "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"

Они взяты под стражу до 30 декабря

КАЗАНЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Вахитовский районный суд Казани арестовал пятерых участников ячейки запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Об этом в пятницу сообщается на сайте суда.

"Арестованы пять человек, один из них - организатор. Все до 30 декабря 2020 года", - говорится в сообщении.

По данным сайта суда, в частности, меру пресечения в виде заключения под стражу избрали жителю Пестречинского муниципального района Татарстана 1988 года рождения. Органы предварительного расследования предъявили ему обвинение в совершении преступления по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности террористической организации"). С 2015 года по настоящее время он, будучи организатором в структуре "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", "организовал деятельность региональной структуры указанной организации на территории Казани, организовывал проведение и принимал непосредственное участие в нелегальных агитационных собраниях" в интересах "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".

В Адыгее задержан выходец из Средней Азии, причастный к деятельности террористов
Речь идет о членах запрещенной в России террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад", которые были нейтрализованы силовиками 14 октября в Волгограде
Читать полностью