У школы под Парижем задержали человека с ножом

ПАРИЖ, 6 ноября. /ТАСС/. Полиция Франции задержала у школы под Парижем человека, вооруженного ножом. Об этом сообщил в Twitter глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

"Я благодарю силы правопорядка за хладнокровие и быстрые действия, - отметил министр. - Они оперативно вмешались в ситуацию и задержали опасного человека, вооруженного ножом, около начальной школы в департаменте Сен-Сен-Дени". По словам Дарманена, задержанный "вел себя угрожающе".

Никакой информации о личности задержанного министр не привел.

Во Франции за последние недели произошла серия нападений исламистов. 16 октября во французском городе Конфлан-Сент-Онорин (столичный регион Иль-де-Франс) экстремист убил учителя истории и географии Самюэля Пати. После жестокой расправы над преподавателем злоумышленник попытался угрожать ножом прибывшим на место полицейским, но был застрелен.

29 октября 21-летний выходец из Туниса, вооруженный ножом, напал на прихожан собора Нотр-Дам в Ницце. В результате атаки погибли три человека, нападавший задержан. В этот же день нападения произошли в Авиньоне и в саудовской Джидде, где злоумышленник напал на охранника французского консульства.

Еще одно нападение было совершено 31 октября на 52-летнего священника греческой церкви в Лионе, когда он запирал двери храма. Злоумышленник дважды выстрелил в свою жертву в упор из обреза. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь. Полиция продолжает поиски нападавшего.