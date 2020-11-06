В Москве задержали приезжего, укравшего из магазина велосипед за 420 тыс. рублей

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Полицейские в Москве задержали мужчину, который украл из магазина велосипед стоимостью 420 тыс. рублей и перепродал его. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Оперативники задержали подозреваемого в хищении велосипеда премиум-класса. Ранее о пропаже эксклюзивной модели в полицию сообщил владелец магазина, расположенного в центре Москвы. Как выяснилось, продавец ненадолго отлучился и оставил товар без присмотра. За это время злоумышленники успели похитить транспортное средство стоимостью 420 тысяч рублей", - рассказала Волк.

Похитителем оказался приезжий с Северного Кавказа, снимающий квартиру в Москве. Он успел продать велосипед, но полицейским удалось выйти на покупателя, который, узнав, что вещь краденая, отдал ее правоохранителям.

Возбуждено уголовное дело о краже, мужчина заключен под стражу. Его предполагаемых сообщников ищут.