Источник назвал версию произошедшего с основателем университета Skillbox

КРАСНОДАР, 6 ноября. /ТАСС/. Основатель университета Skillbox Игорь Коропов, тело которого было обнаружено в Черном море в пятницу, предположительно, упал в воду с морского пирса по неосторожности. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.

Ранее в пятницу сообщалось, что следственные органы Кубани подтвердили, что в Черном море нашли, предположительно, тело Игоря Коропова. Тело не имеет признаков насильственной смерти, криминальная версия произошедшего не рассматривается.

"Он [Коропов] упал в воду по неосторожности, скорее всего", - сказал собеседник агентства, уточнив, что проверка продолжается, обстоятельства гибели Коропова устанавливаются.

Ранее сообщалось, что следственные органы в Краснодарском крае организовали проверку по факту исчезновения мужчины в Сочи. По предварительной версии, в ночь на 1 ноября 2020 года молодой человек вышел из отеля, расположенного на улице 65 Лет Победы в Сочи. Согласно полученной информации, молодой человек направился в сторону морского пирса. Региональное отделение организации "Лиза Алерт" в Краснодарском крае ранее сообщало об исчезновении основателя онлайн-университета Skillbox Игоря Коропова в Адлерском районе города Сочи.