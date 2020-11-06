В Астрахани возбудили дело в отношении полицейского после гибели его коллеги

АСТРАХАНЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении старшего участкового уполномоченного полиции по Харабалинскому району возбудили следователи в Астраханской области, его подозревают в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель его коллеги - сотрудника полиции. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Астраханской области в пятницу.

Следствие считает, что 6 октября подозреваемый, не имея необходимой квалификации и удостоверения на управление маломерным судном, вместе с двумя коллегами находился в моторной лодке на реке Ахтубе. По неосторожности он совершил опасный маневр, в результате чего двое полицейских оказались за бортом. Из-за отсутствия спасательного жилета один из них утонул.

"Ахтубинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении старшего участкового уполномоченного полиции ОМВД России по Харабалинскому району, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Астраханской области, начальник региональной полиции Игорь Ромашкин организовал служебную проверку в связи с возбуждением уголовного дела.

"В случае подтверждения вины, сотрудник будет привлечен к установленной законом ответственности и уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а его руководство привлечено к строгой дисциплинарной ответственности", - добавили в пресс-службе.

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