Экс-главе Раменского района Подмосковья продлили арест для ознакомления с делом

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Суд продлил арест бывшему главе Раменского района Подмосковья Андрею Кулакову, обвиняемому в убийстве замглавы Общественной палаты района Евгении Исаенковой, для ознакомления с делом. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Артем Сарбашев.

"Срок продлили до 8 февраля, будем обжаловать", - сказал адвокат.

По словам адвоката, следствие по делу завершено. Защита начала знакомиться с материалами дела.

Кулаков был задержан 31 мая прошлого года. По данным следствия, в ночь на 2 мая того же года в салоне автомобиля он убил 39-летнюю замглавы Общественной палаты Раменского района Евгению Исаенкову, к которой "испытывал личные неприязненные отношения". По данным СК, женщина была задушена. Кулаков заявил, что в момент убийства находился дома в кругу семьи.