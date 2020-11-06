Skillbox подтвердил смерть основателя компании Игоря Коропова

"Мы подтверждаем, что сегодня было найдено тело Игоря. Благодарим всех, кто помогал в поисках. Всем нам очень тяжело. Очень просим проявить такт и не беспокоить в эти дни семью и друзей", - сообщили в компании.

Ранее следственные органы Кубани подтвердили, что в Черном море нашли, предположительно, тело основателя университета Skillbox Игоря Коропова. По данным следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю, 6 ноября 2020 года, было обнаружено, предположительно, тело пропавшего без вести 31-летнего приезжего. В ведомстве отметили, что тело не имеет признаков насильственной смерти. В поисковом отряде ТАСС уточнили, что информация об опознании Коропова подтверждена полицией.

В начале ноября сообщалось, что следственные органы в Краснодарском крае организовали проверку по факту исчезновения мужчины в Сочи. По предварительной версии, в ночь на 1 ноября 2020 года молодой человек вышел из отеля, расположенного на улице 65 Лет Победы в Сочи. Согласно полученной информации, молодой человек направился в сторону морского пирса. Региональное отделение организации "Лиза Алерт" в Краснодарском крае ранее сообщало об исчезновении основателя онлайн-университета Skillbox Игоря Коропова в Адлерском районе города Сочи.