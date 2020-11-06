В Адыгее задержан выходец из Средней Азии, причастный к деятельности террористов

МАЙКОП, 6 ноября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в Адыгее задержали выходца из Средней Азии, причастного к деятельности членов запрещенной в России террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад", планировавших теракты в Волгограде и нейтрализованных 14 октября. Возбуждены уголовные дела, сообщила пресс-служба УФСБ России по республике.

"Сотрудниками УФСБ установлено, что задержанный в своем аккаунте в социальной сети "Одноклассники" размещал аудио и видеозаписи, внесенные в федеральный список экстремистских материалов, с призывами к совершению террористических актов в РФ, убийству сотрудников правоохранительных органов и лиц, не исповедующих ислам. УФСБ в отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ и ч. 2 ст. 280 УК РФ по факту публичных призывов к осуществлению террористической и экстремистской деятельности", - говорится в сообщении.

Выходец из Средней Азии был задержан 14 октября. В ходе обыска по месту его жительства в поселке Яблоновский Тахтамукайского района Адыгеи обнаружены и изъяты четыре мобильных телефона, сим-карты, флаг МТО «Катиба Таухидва Джихад», а также другие материалы, подтверждающие его противоправную деятельность. В ходе допроса он дал признательные показания, уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что ФСБ России обнародовала видеозапись спецоперации по нейтрализации участников запрещенной в России террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад», которые готовили диверсионно-террористические акты в Волгограде. Как следует из видео, спецоперация проводилась ночью в лесополосе, где у боевиков находился тайник. На кадрах рядом с телами уничтоженных террористов показаны емкости со взрывчаткой, бутылки с зажигательной смесью, гвозди, которые должны были использоваться как поражающие элементы, гранаты, а также карта возможного маршрута и мест проведения терактов. Согласно материалам ЦОС ФСБ, участники запрещенной в РФ террористической организации, ликвидированные в Волгограде, планировали теракт возле монумента «Родина-мать».