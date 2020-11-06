Сигнализация на месте ДТП с грузовиком и электричкой в Подмосковье была исправна

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Столкновение грузовика и электропоезда в Одинцовском районе Подмосковья произошло при исправно работающей сигнализации. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области сообщили ТАСС, что два человека пострадали при столкновении грузовика и электрички в Одинцовском районе Подмосковья.

"ДТП на переезде 31 км перегона Голицыно - Одинцово 6 ноября произошло при исправно работающей сигнализации. По действующему законодательству, красный сигнал светофора запрещает любое движение через железнодорожные пути. В настоящее время по факту ДТП на переезде в ОАО "РЖД" проводится служебное расследование, по результатам которого компания примет соответствующие меры административного реагирования", - сообщили в пресс-службе.

В МЖД подчеркнули, что световая и звуковая сигнализация на железнодорожных переездах включается автоматически.

Сообщение о ДТП с электропоездом и "Камазом" на регулируемом железнодорожном переезде в районе платформы Перхушково поступило в 01:25 мск. В результате ДТП произошел сход одной колесной пары первого вагона электропоезда Лобня - Дорохово. Предварительно, в результате происшествия пострадали два человека в автомобиле. В результате ДТП возгорания не произошло, топливо не разлилось, железнодорожное полотно и линии электропередачи не повреждены.