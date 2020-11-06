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Суд арестовал подозреваемого в убийстве школьницы под Волгоградом

Он останется под стражей до 5 января

ВОЛГОГРАД, 6 ноября. /ТАСС/. Клетский районный суд Волгоградской области избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве 10-летней школьницы в виде заключения под стражу на 2 месяца, сообщила ТАСС руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская.

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"Суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве ребенка в виде заключения под стражу на 2 месяца - до 5 января 2021 года", - сказала Вальковская.

Пропавшая в ночь на четверг 10-летняя школьница в Волгоградской области обнаружена 5 ноября убитой в лесополосе, по подозрению в убийстве был задержан знакомый ее матери. Мужчина признался в совершении особо тяжкого преступления и указал место сокрытия тела ребенка.

По предварительным данным экспертов, смерть школьницы наступила в результате удушения.

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