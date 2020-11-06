В Москве остановили внедорожник, водитель которого за год нарушил 128 раз ПДД

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser в Москве 128 раз нарушил правила дорожного движения и выплатил штраф в размере почти 235 тыс. рублей. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в управлении столичной Госавтоинспекции.

Как отметили в ГИБДД, инспекторы ДПС во время несения службы на улице Архитектора Власова остановили внедорожник, за рулем автомобиля находился 36-летний местный житель. "При проверке документов было установлено, что в 2020 году мужчина совершил 128 нарушений правил дорожного движения", - сказали в управлении.

В Госавтоинспекции отметили, что административные штрафы за данные правонарушения водитель не оплачивал, в результате чего в отношении него было составлено 169 административных протоколов по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ ("Уклонение от исполнения административного наказания"). "После передачи информации судебным приставам УФССП по Западному округу города Москвы водитель погасил имеющуюся задолженность в размере 234 500 рублей", - отметили в ведомстве.