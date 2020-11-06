В детском саду в Калининграде умер четырехлетний мальчик

КАЛИНИНГРАД, 6 ноября. /ТАСС/. Четырехлетний ребенок погиб в детском саду в Калининграде. Следственные органы начали проверку по факту происшествия, сообщили журналистам в региональном следственно управлении СК РФ.

"6 ноября в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в одном из детских садов города Калининграда погиб ребенок. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области незамедлительно организована доследственная проверка", - сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, в пятницу днем группа воспитанников детского сада находилась на прогулке во дворе детского учреждения под присмотром воспитателей. Четырехлетнего воспитанника обнаружила одна из воспитателей на детской горке, его доставили в медицинский кабинет детского сада, где была констатирована смерть мальчика.

В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа регионального управления Следственного комитета, производится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ход проверки контролируется лично руководителем регионального управления Следственного комитета Дмитрием Бочаровым.