Пресненский суд направил в СИЗО уведомление о вступлении приговора Ефремова в силу

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Пресненский районный суд Москвы направил в СИЗО-5 "Водник" уведомление о вступлении в силу приговора актеру Михаилу Ефремову, которое необходимо для этапирования осужденного. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая.

"Уведомление о вступлении приговора Ефремову направлено в СИЗО-5", - сказала она.

После получение администрацией СИЗО-5 уведомления артиста можно будет этапировать в одну из колоний общего режима для отбытия наказания. Сам Ефремов заявлял правозащитникам, что хотел бы остаться отбывать наказание в хозотряде в СИЗО и создать тюремный театр.

Теперь ФСИН в течение 10 дней должна определиться с местом отбывания наказания для Ефремова. Согласно Уголовно-исполнительному кодексу, осужденные к лишению свободы направляются для отбывания наказания не позднее 10 дней со дня получения администрацией следственного изолятора извещения о вступлении приговора суда в законную силу. До этого осужденный имеет право на краткосрочное свидание с родственниками или иными лицами. При этом администрация СИЗО ставит в известность о том, в какую колонию направлен осужденный, одного из родственников по выбору заключенного.

22 октября Мосгорсуд по апелляционной жалобе на приговор Пресненского районного суда Москвы сократил срок наказания Ефремову с 8 до 7,5 года колонии, приняв во внимание возмещение морального вреда потерпевшим.