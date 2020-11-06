Мосгорсуд 25 ноября рассмотрит жалобы на приговор по делу "Нового величия"

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Мосгорсуд 25 ноября рассмотрит жалобы на приговор участникам молодежной организации "Новое величие", осужденным за организацию экстремистского сообщества. Об этом ТАСС сообщил адвокат Леонид Соловьев, который защищает одного из фигурантов дела.

"Заседание по жалобе на обвинительный приговор Руслану Костыленкову, Вячеславу Крюкову, Петру Карамзину, Анне Павликовой, Марии Дубовик, Дмитрию Полетаеву и Максиму Рощину назначено на 25 ноября", - сказал Соловьев, защищающий Крюкова.

В начале августа Люблинский районный суд Москвы признал всех обвиняемых по делу виновными по ст. 282.1 УК РФ ("Организация экстремистского сообщества") и приговорил на сроки от четырех лет условно до семи лет колонии. Так, Костыленков получил 7 лет колонии, Вячеслав Крюков - 6 лет колонии, Петр Карамзин - 6,5 года колонии, Анне Павликовой назначено 4 года условно, Марии Дубовик - 6 лет условно, Дмитрий Полетаев получил 6 лет условно, Максим Рощин - 6,5 года условно. Суд в качестве дополнительного наказания лишил всех осужденных права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением материалов и обращений в интернете, сроком на 5 лет и с ограничением свободы на 2 года.

Адвокаты обжаловали приговор. Свою жалобу подала и прокуратура, так как сочла его чрезмерно мягким.