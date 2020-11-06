В томском облздраве заявили, что избитый житель Северска сам отказался от госпитализации

ТОМСК, 6 ноября. /ТАСС/. Избитый подростками житель Северска (Томская область) сам отказался от госпитализации, а после неделю не мог добиться получения места в больничном стационаре. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

Информацию о избиении Дениса Свистова распространили паблики в социальных сетях и Telegram-каналы. В сообщениях утверждалось, что мужчину бросили на улице, где он провел два часа в ожидании скорой, а уже на следующее утро Свистова выписали "несмотря на ужасное самочувствие". После этого пострадавший вместе с матерью обращался с просьбой о госпитализации, однако решение не принималось в течение недели.

"В ночь с 30 на 31 октября в приемное отделение Томской областной клинической больницы был доставлен по скорой помощи 28-летний житель Северска. Он был осмотрен рядом специалистов, в частности, челюстно-лицевым хирургом, нейрохирургом и офтальмологом. Результаты обследования показали, что у пациента ушибы и раны губы, внешнего угла глаза, перелом стенок верхнечелюстной пазухи и перелом костей носа. После того, как врач челюстно-лицевой хирург провел обработку ран на лице пациента, он рекомендовал ему обратиться к дежурному лор-врачу в другой стационар Томска, который оказывает медицинскую помощь по профилю "отоларингология", - говорится в сообщении.

Чтобы перевезти пациента, вызвали бригаду скорой медицинской помощи, однако мужчина, как заявили в облздраве, ехать туда отказался, а показаний для оперативного лечения в профильных отделениях Томской областной клинической больницы не было. Позднее Свистов вновь обратился к медикам, которые в пятницу обсудили состояние пациента.

"В связи с обращением родственников пациента об ухудшении его состояния, в ТОКБ был проведен консилиум по тактике дальнейшего лечения. По результатам консилиума пациенту была предложена госпитализация - в отделение челюстно-лицевой хирургии, от которой он отказался", - отмечается в сообщении.

Мать пострадавшего Виктория Свистова на своей странице "ВКонтакте" сообщила, что консилиум врачей не отказал в госпитализации ее сына, однако рекомендовал лечиться дома, поскольку существует "большая угроза заражения" коронавирусом. Женщина подчеркнула, что мнению врачей она полностью доверяет.

"Показана в дальнейшем операция на нос, спустя месяцы, прописали дальнейшее лечение и дали все рекомендации. Мы дома, лечение продолжаем, состояние его стабильное", - написала она, не став комментировать предыдущие этапы лечения.

Как сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления МВД, в связи с нападением на Дениса Свистова возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Подозреваемого уже удалось найти - им оказался мужчина 2002 года рождения, в настоящее время он находится по подпиской о невыезде.