Стрелявший в Вене преступник посещал две мечети после освобождения из тюрьмы

ВЕНА, 6 ноября. /ТАСС/. Устроивший стрельбу в Вене преступник после освобождения из тюрьмы в 2019 году посещал две мечети. Об этом сообщила в пятницу министр по делам интеграции в ведомстве федерального канцлера Австрии Сюзанне Рааб.

"Ведомство по делам религии вчера было проинформировано министерством внутренних дел о том, что террорист после освобождения [из тюрьмы] постоянно посещал две венские мечети", - проинформировала министр на пресс-конференции в Вене.

По ее словам, контрразведка считает, что визиты в эти мечети способствовали радикализации этого террориста. В связи с этим было принято решение о роспуске этих двух мечетей. "Это не атака на религию, это борьба с экстремизмом", - пояснила Рааб.

Мусульманская религиозная община Австрии в пятницу сообщила, что лишила правового статуса одну мечеть из ее объединения из-за нарушения вероучения, конституции и австрийского закона об исламе. Как отмечается, вторая закрытая мечеть не относилась к ее ответственности.

Стрельбу в Вене устроил 20-летний Куйтим Фейзулай с двойным гражданством Австрии и Северной Македонии. В апреле 2019 года он был осужден на 22 месяца лишения свободы за попытку уехать в Сирию и примкнуть к террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), однако уже в декабре 2019 года условно-досрочно вышел на свободу.