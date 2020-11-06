Неизвестные изрисовали Львиный мост в центре Санкт-Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. Неизвестные изрисовали маркером Львиный мост в центре Санкт-Петербурга, который является памятником федерального значения, начата проверка. Об этом сообщили журналистам в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"От очевидцев поступило сообщение о том, что на Львином мосту через канал Грибоедова нанесены надписи маркером. На место незамедлительно были направлены сотрудники полиции. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту вандализма", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в полицию о происшествии сообщили очевидцы, в настоящее время сотрудники МВД ведут розыск причастных к данному инциденту.

Львиный мост построен в XIX веке и является одним из самых известных мостов города. Он украшен скульптурами львов и внесен в реестр объектов культурного наследия федерального значения.