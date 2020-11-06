Член правительства Орловской области получил условный срок за превышение полномочий

ОРЕЛ, 6 ноября. /ТАСС/. Руководитель департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области Денис Блохин осужден за превышение должностных полномочий, суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"Заводской районный суд города Орла вынес приговор по уголовному делу в отношении члена правительства региона - руководителя департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Судом ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно, при этом по приговору суда он лишен права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в государственных и муниципальных органах на срок два года", - говорится в сообщении.

В ходе предварительного следствия установлено, что осужденный, ранее занимавший должность начальника казенного учреждения Орловской области "Орелгосзаказчик", в декабре 2015 года подписал документы, содержащие заведомо ложные сведения о выполнении работ по реконструкции центрального стадиона им. Ленина в Орле на общую сумму более 33 млн рублей. При этом фактически работы не были выполнены.

Как уточнили в ведомстве, прокуратура намерена обжаловать решение суда в связи с мягкостью наказания.