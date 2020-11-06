Адвокат Романа Широкова обвинил своего оппонента в чрезмерном пиаре

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Адвокат футболиста Романа Широкова Вадим Лялин подал жалобу в адвокатскую палату на своего процессуального оппонента - защитника избитого арбитра Никиты Данченкова Александра Островского - за использование уголовного дела для собственного пиара. Об этом сообщил ТАСС сам Лялин.

"На адвоката Островского в адвокатскую палату подана жалоба от моего имени", - сказал Лялин. В своей жалобе (документ имеется в распоряжении ТАСС) адвокат просит возбудить дисциплинарное производство в отношении Островского, и в случае выявления нарушений привлечь его к дисциплинарной ответственности.

Жалоба была подана еще в сентябре президенту адвокатской палаты Москвы Игорю Полякову и главе Федеральной палаты адвокатов России Юрию Пилипенко. В документе отмечается, что позиция адвоката о привлечении Широкова по статье о покушении на убийство абсурдна, так как для этого нет никаких оснований, что Островский не мог не принять, "учитывая наличие у него статуса адвоката, а также звания почетного адвоката России". "Таким образом, Островский А. Л. преследует цель не оказания качественной юридической помощи своему доверителю, а использование его статуса в качестве потерпевшего исключительно в целях саморекламы", - говорится в жалобе.

Также в жалобе Лялин указывает, что Островский грубо нарушил закон об адвокатуре, согласно которому адвокат обязан добросовестно отстаивать права доверителя, а также Кодекс профессиональной этики адвоката, по его мнению, подрывая доверие к адвокатуре и действуя вопреки интересам своего доверителя из-за собственной выгоды.

В свою очередь адвокат Островский сообщил ТАСС, что палата еще не вызывала его для дачи объяснений и решение о возбуждении дисциплинарного дела еще не принято. "Да, мы ожидали этого. Это такой провокационный стиль работы. Адвокатская палата разберется", - сказал он. Островский отметил, что не может прогнозировать, каким будет решение адвокатской палаты по жалобе. "Но меня смущает: если он в сентябре подал, за это время у меня обязаны были получить объяснения. <...> Поэтому возможен вариант, что не усмотрели нарушений и ему просто ответ направили".

Сравнение с ситуацией с Пашаевым

Оба оппонента в разговоре с журналистом ТАСС сравнивают друг друга со скандально лишенными адвокатского статуса Эльманом Пашаевым и Александром Добровинским. Островский сравнивает Лялина с Пашаевым, а последний - своего оппонента с Добровинским. Пашаев и Добровинский были оппонентами в резонансном деле о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. По итогам оба были лишены статуса за многочисленные неэтичные высказывания в СМИ, подрывающие доверие к адвокатуре. Также в октябре потерял свой адвокатский статус защитник ключевого обвиняемого по делу о незаконном задержании журналиста "Медузы" Ивана Голунова Алексей Коврижкин.

В пресс-службе ФПА подтвердили, что к ним поступила жалоба Лялина в отношении Островского. Она была перенаправлена в столичную адвокатскую палату, так как "исключительных обстоятельств для возбуждения дисциплинарного производства президентом ФПА не усматривается". В свою очередь представитель адвокатской палаты Москвы Евгения Моткова сообщила, что жалоба еще находится на рассмотрении.

Согласно Кодексу профессиональной этики адвоката, к мерам дисциплинарной ответственности относятся замечание, предупреждение и прекращение статуса адвоката. В последнем случае совет палаты устанавливает срок от одного до пяти лет, по истечении которых нарушитель допускается к сдаче квалификационного экзамена на приобретение статуса.