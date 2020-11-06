Суд продлил арест $400 тыс., принадлежащих родственнице экс-губернатора Фургала

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы продлил срок ареста $400 тыс., принадлежащих Олесе Киреевой - племяннице бывшей жены обвиняемого в организации убийств экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом ТАСС сообщил один из его адвокатов Михаил Карапетян.

"На денежные средства в размере $400 тысяч, изъятые у Киреевой, продлен срок ареста до 8 мая 2021 года. Это решение мы обязательно обжалуем в апелляционной инстанции Московского городского суда, так как эти деньги нашему подзащитному не принадлежат", - сказал защитник.

По его словам, судебное заседание проходило в закрытом режиме.

Ранее сообщалось, что в рамках обеспечения требований иска потерпевших по делу Фургала Басманным судом Москвы были арестованы $400 тыс., принадлежащих Киреевой - племяннице экс-супруги Фургала Ларисы Стародубовой.

Фургал в суде неоднократно заявлял, что когда они были в браке со Стародубовой, то заключили брачный контракт о раздельном ведении хозяйства. А теперь они официально разведены, поэтому неправильно и незаконно арестовывать деньги Киреевой, даже если они были переданы ей от Стародубовой на хранение. Как следует из материалов дела, Киреева на допросе в СК не смогла объяснить, откуда у нее $400 тыс., сославшись на ст. 51 Конституции РФ, которая позволяет не свидетельствовать против себя и своих близких родственников.

По данным СК, арестованные деньги принадлежали Фургалу и были положены в ячейку на имя племянницы на следующий день после его задержания.