Основного подозреваемого в совершении теракта в Ницце разместят в парижской больнице

ПАРИЖ, 6 ноября. /ТАСС/. Власти транспортируют самолетом радикального исламиста, который был задержан в Ницце после убийства трех человек в местной церкви Нотр-Дам, в Париж. Об этом в пятницу сообщил телеканал BFM со ссылкой на свои источники.

По его информации, в парижском регионе злоумышленник будет размещен в одной из больниц и допрошен представителями спецслужб.

Утром 29 октября вооруженный ножом 21-летний выходец из Туниса напал на прихожан собора Нотр-Дам в Ницце. Во время задержания злоумышленник был ранен, позже у него обнаружили коронавирус.

Газета Le Figaro отмечала, что он мог заразить спасателей, которые оказывали ему первую помощь после задержания. Им было направлено соответствующее уведомление и предписание уйти на самоизоляцию.

Глава антитеррористической прокуратуры страны Жан-Франсуа Рикар сообщил журналистам, что террорист вместе с нелегальными мигрантами прибыл из Туниса на итальянский остров Лампедуза 20 сентября. 9 октября после прохождения обязательного карантина в связи с пандемией коронавируса молодой человек был переправлен в центр временного приема в городе Бари (область Апулия). Сейчас власти выясняют, как он сбежал из этого центра и каким образом пересек итало-французскую границу. Один из его братьев рассказал в интервью тунисским СМИ, что молодой человек позвонил семье вечером 28 октября, чтобы сообщить о прибытии во Францию.