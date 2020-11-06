Полиция в Грузии задержала одного человека по делу о стрельбе у дома главы правящей партии

ТБИЛИСИ, 6 ноября. /ТАСС/. Сотрудники МВД Грузии задержали в Тбилиси 37-летнего мужчину по делу о стрельбе у дома основателя правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе ведомства.

"Следствие установило, что обвиняемый 6 ноября текущего года в Тбилиси, в Сололаки (район в Тбилиси - прим. ТАСС) на подъеме Маро Макашвили в тоннеле возле бизнес-центра (дом Иванишвили - прим. ТАСС) из автомобиля произвел несколько выстрелов", - сказано в сообщении.

Задержанный, который ранее был судим за разбой, признался в содеянном. При обыске полицейские обнаружили у него два патрона от газового пистолета. Ему грозит тюрьма сроком от трех до семи лет, добавили в МВД.

Стрельба у дома Иванишвили произошла в пятницу днем, когда там проходила акция протеста сторонников оппозиционной партии "Единое национальное движение", выступающих против результатов парламентских выборов, состоявшихся 31 октября.

Выборы в Грузии впервые проходили по смешанной системе: 120 депутатов избирались по пропорциональной системе, а 30 - по мажоритарной. Ранее по пропорциональной системе избирались 77 депутатов, а по мажоритарной - 73. В борьбе за 150 депутатских мест участвовали 48 партий и два политических блока. После подсчета всех бюллетеней правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" набирает 48,23% голосов.

На втором месте блок "Объединенная оппозиция "Сила в единстве", в состав которого входит партия "Единое национальное движение" Михаила Саакашвили. Блок набирает 27,17% голосов. Из 30 одномандатных округов в 14 кандидаты от "Грузинской мечты" победили в первом туре, набрав более 50%. В 16 одномандатных округах будет проведен второй тур выборов, который должен состояться 21 ноября. Оппозиция не признает итогов голосования, полагая, что выборы сфальсифицированы, и отказывается входить в состав нового парламента.