Прокуратура проверит информацию о ранении ребенка при стрельбе по машине в Подмосковье

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Прокуратура проверит информацию о ранении маленького ребенка во время стрельбы по машине в подмосковном Подольске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Ранее мать полуторагодовалого мальчика написала в Instagram, что после стрельбы по машине осколки стекла порезали лицо ее сыну.

"В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и условия произошедшего", - сообщили в прокуратуре.

В пресс-службе подмосковного ГУ МВД РФ добавили, что в дежурную часть Подольска поступило сообщение о том, что на 33-м км трассы М-2 "Крым" неизвестный неустановленным способом повредил заднее стекло иномарке. После этого хулиган скрылся на автомобиле. Пострадавших нет. Проводятся оперативно разыскные мероприятия.