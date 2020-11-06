Один человек погиб и семеро пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Орловской области

ОРЕЛ, 6 ноября. /ТАСС/. Семь человек, в том числе один ребенок, пострадали в ДТП в Орловской области. Один человек погиб, сообщила в пятницу журналистам пресс-служба регионального управления МВД.

Ранее сообщалось об одном погибшем и пострадавшей 14-летней девочке.

"В результате ДТП погибла пассажир автобуса - женщина 1953 г. р. Также еще семь пассажиров получили телесные повреждения. После оказания медицинской помощи отпущены домой", - говорится в сообщении.

ДТП произошло 6 ноября около 13:00. Водитель рейсового автобуса на автодороге М2 "Крым" - Федотово - Себякино съехал в кювет с последующим опрокидыванием. По данным пресс-службы регионального управления МВД, водитель был трезв.

По факту ДТП прокуратура Орловской области организовала проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности дорожного движения и организации пассажирских перевозок.