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Ефремов отправлен из СИЗО в колонию

В пресс-службе УФСИН по Москве не назвали место, куда отправлен отбывать наказание актер
Михаил Ефремов Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС
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Михаил Ефремов
© Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Актер Михаил Ефремов, осужденный на 7,5 года лишения свободы за гибель человека в ДТП, отправлен из СИЗО-5 ("Водник") в колонию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСИН по Москве.

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"Осужденный Ефремов М. О. направлен к месту отбывания наказания", - сообщили в управлении. Там не называли место, куда отправлен отбывать наказание Ефремов, отметив, что согласно ст. 75 Уголовно-исполнительного кодекса РФ администрация СИЗО уведомит одного из родственников по выбору осужденного о том, куда он направляется для отбывания наказания.

Сам Ефремов заявлял правозащитникам, что хотел бы остаться отбывать наказание в хозотряде в СИЗО и создать тюремный театр либо отправиться в колонию в Чувашии, так как оттуда его корни. Ефремов говорил правозащитникам, что представители Чувашии готовят обращение во ФСИН.

22 октября Мосгорсуд по апелляционной жалобе на приговор Пресненского районного суда Москвы сократил срок наказания Ефремову с 8 до 7,5 года колонии, приняв во внимание возмещение морального вреда потерпевшим.

Теги
РоссияЕфремов, Михаил Олегович
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