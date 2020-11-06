В Калмыкии один человек убит и трое пострадали в ходе разбойного нападения

ЭЛИСТА, 6 ноября. /ТАСС/. Следователи СК России по Республике Калмыкия возбудили уголовное дело по факту разбойного нападения, в ходе которого убит один человек и трое пострадали, сообщила в пятницу пресс-служба СУ СК РФ по Калмыкии.

Установлено, что неизвестные в масках, вооруженные металлическими предметами, проникли на территорию колбасного цеха в Сарпинском районе Калмыкии, где убили одного рабочего и нанесли телесные повреждения собственнику и его супруге. Нападавшие похитили денежные средства в размере 500 тыс. рублей и другие ценности. Возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении.

Разбойное нападение было совершено в пятницу около 07:30 мск. Эти же лица также незаконно проникли в дом собственника цеха, где находилась его дочь с малолетними детьми. Угрожая применением насилия, опасного для жизни и здоровья, они завладели дорогостоящим сотовым телефоном и скрылись с места преступления. Уголовное дело возбуждено по п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем"), п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой, причиненный с применением тяжкого вреда здоровью потерпевшего"), п. "б" ч. 4 ст. 226 УК РФ ("Хищение огнестрельного оружия, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья"), уточнили в пресс-службе.

"Руководителем следственного управления создана следственно-оперативная группа из числа следователей аппарата управления и территориальных отделов с привлечением сотрудников полиции, работой которых на месте происшествия руководил лично заместитель руководителя следственного управления. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, сбор и закрепление доказательственной базы, добавили в пресс-службе ведомства.