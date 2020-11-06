На юго-востоке Москвы произошло обрушение здания бывшего завода

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Пожар произошел на территории бывшего завода железобетонных изделий на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

"В 20:04 поступило сообщение о пожаре по адресу: Рязанский проспект, дом 26, сооружение 13, предварительно, это территория бывшего завода ЖБИ. Происходит загорание мусора на общей площади около 200 кв. метров", - сказали в главке. Информации о пострадавших не поступало.

Также отмечается, что в помещении могут находится газовые баллоны. "В результате пожара произошло частичное обрушение здания на общей площади около 150 кв. м. В центральной части возможно нахождение старых газовых баллонов", - сказали в главке.

Пожарные продолжают тушение, соблюдая технику безопасности.

В новость были внесены изменения (21:05 мск) - добавлены подробности по тексту.