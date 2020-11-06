Площадь пожара на территории бывшего завода на юго-востоке Москвы выросла до 500 кв. м

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Площадь возгорания на территории бывшего завода на юго-востоке Москвы выросла до 500 кв. метров. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"Площадь пожара выросла и составляет около 500 кв. метров", - сказал собеседник агентства.

В 20:04 в МЧС поступило сообщение о пожаре по адресу Рязанский проспект, 26, сооружение 13. Предварительно, это территория бывшего завода железобетонных изделий. Горит мусор. Из-за пожара произошло частичное обрушение здания на общей площади около 150 кв. метров. Внутри могут находиться старые газовые баллоны. По данным МЧС, пострадавших нет.