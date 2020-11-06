Ефремов будет отбывать наказание в колонии в ЦФО при наличии там свободных мест

МОСКВА, 6 ноября./ТАСС/. Актер Михаил Ефремов, осужденный на семь с половиной лет лишения свободы за гибель человека в ДТП, будет отбывать наказание в одной из колоний Центрального федерального округа (ЦФО) при наличии там мест. Об этом ТАСС рассказала член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович.

"По новым правилам осужденного отправляют недалеко от места жительства при наличии мест в колониях, расположенных поблизости. Это значит, что Ефремова отправят в колонию, расположенную в пределах ЦФО. Если там мест не будет, его отправят в любой другой регион", - сказала она.

По словам Литвинович, после прибытия в колонию Ефремова обязательно отправят в карантин на 20 дней, в течение которого его осмотрит медик и психологи. "Позже он сможет работать. Вероятно, с учетом его профессии ему дадут должность завклубом или руководителя художественной самодеятельности", - сказала она.

Ранее в пятницу пресс-служба УФСИН по Москве сообщила, что Ефремова этапировали из столичного СИЗО-5 ("Водник").

Сам Ефремов заявлял правозащитникам, что хотел бы остаться отбывать наказание в хозотряде в СИЗО и создать тюремный театр, либо отправиться в колонию в Чувашии, так как оттуда его корни.

22 октября Мосгорсуд по апелляционной жалобе на приговор Пресненского районного суда Москвы сократил срок наказания Ефремову с восьми до семи с половиной лет колонии, приняв во внимание возмещение морального вреда потерпевшим.