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Вице-премьер Оверчук госпитализирован после ДТП на Кутузовском проспекте

Сейчас он находится в ЦКБ
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук пострадал в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве и находится в больнице. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь вице-премьера.

"В момент ДТП он находился в автомобиле. Сейчас находится в ЦКБ", - отметил пресс-секретарь вице-премьера.

Других подробностей он не сообщил.

По данным ГУ МВД, два автомобиля столкнулись в районе 7-го км проспекта около 20:30. Источник ТАСС в экстренных службах информировал, что пострадали двое, один из них был зажат в салоне.

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