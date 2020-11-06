Вице-премьер Оверчук госпитализирован после ДТП на Кутузовском проспекте

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук пострадал в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве и находится в больнице. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь вице-премьера.

"В момент ДТП он находился в автомобиле. Сейчас находится в ЦКБ", - отметил пресс-секретарь вице-премьера.

Других подробностей он не сообщил.

По данным ГУ МВД, два автомобиля столкнулись в районе 7-го км проспекта около 20:30. Источник ТАСС в экстренных службах информировал, что пострадали двое, один из них был зажат в салоне.