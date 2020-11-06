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Пожар на территории бывшего завода на юго-востоке Москвы локализован

Из-за пожара произошло частичное обрушение здания
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© МЧС России/ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание, возникшее в пятницу вечером на территории бывшего завода на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

"В 21:42 пожар был локализован. Информации о пострадавших не поступало", - сказали в главке.

В 20:04 в МЧС поступило сообщение о пожаре по адресу Рязанский проспект, 26, сооружение 13. Предварительно, это территория бывшего завода железобетонных изделий. Горит мусор. Из-за пожара произошло частичное обрушение здания на общей площади около 150 кв. метров. Внутри могут находиться старые газовые баллоны.

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