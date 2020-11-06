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В Ленобласти задержали отца за попытку задушить годовалого сына

Мужчина в момент инцидента находился в состоянии алкогольного опьянения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. Житель Ленинградской области задержан за попытку задушить своего годовалого ребенка, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщили журналистам в региональном следственном управлении СК РФ.

"Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с целью убийства, сдавил шею годовалому сыну. Однако не довел свой умысел до конца, так как его действия были пресечены супругой", - говорится в сообщении.

По факту инцидента СК возбудил уголовное дело по статье 30 - пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство малолетнего"). Инцидент произошел в городе Луга.

В настоящее время мужчину задержали, угрозы здоровью ребенка нет. "Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - отметили в СК.

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