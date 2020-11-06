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ДТП с участием Михаила Ефремова
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Ефремов будет отбывать наказание в колонии в Белгородской области

Ранее актера этапировали из столичного СИЗО-5

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Артист Михаил Ефремов отправлен для отбытия наказания в колонию в Белгородской области. Об этом сказано в публикации официального издания Общественной наблюдательной комиссии "ОНК Газета".

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"Михаил Ефремов из СИЗО-5 был этапирован в Белгородскую область для дальнейшего отбывания наказания", - сказано в публикации без уточнения номера конкретной колонии региона.

Всего в Белгородской области пять исправительных колоний, только одна из них для впервые осужденных мужчин. Это ИК-4 в Алексеевке, в которой отбывали наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Вероятно, Ефремов может попасть в эту колонию.

Ранее в пресс-служба УФСИН по Москве сообщила, что Ефремова этапировали из столичного СИЗО-5 ("Водник").

Сам Ефремов заявлял правозащитникам, что хотел бы остаться отбывать наказание в хозотряде в СИЗО и создать тюремный театр либо отправиться в колонию в Чувашии, так как оттуда его корни.

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РоссияДТП с участием Михаила ЕфремоваЕфремов, Михаил Олегович
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