Ефремов будет отбывать наказание в колонии в Белгородской области

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Артист Михаил Ефремов отправлен для отбытия наказания в колонию в Белгородской области. Об этом сказано в публикации официального издания Общественной наблюдательной комиссии "ОНК Газета" .

"Михаил Ефремов из СИЗО-5 был этапирован в Белгородскую область для дальнейшего отбывания наказания", - сказано в публикации без уточнения номера конкретной колонии региона.

Всего в Белгородской области пять исправительных колоний, только одна из них для впервые осужденных мужчин. Это ИК-4 в Алексеевке, в которой отбывали наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Вероятно, Ефремов может попасть в эту колонию.

Ранее в пресс-служба УФСИН по Москве сообщила, что Ефремова этапировали из столичного СИЗО-5 ("Водник").

Сам Ефремов заявлял правозащитникам, что хотел бы остаться отбывать наказание в хозотряде в СИЗО и создать тюремный театр либо отправиться в колонию в Чувашии, так как оттуда его корни.