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Пожар на территории бывшего завода ЖБИ на юго-востоке Москвы потушили

Как сообщили в МЧС, информации о пострадавших не поступало

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание на территории бывшего завода железобетонных изделий (ЖБИ) на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

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"В 21:58 пожар был полностью ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало", - сказали в главке.

Ранее сообщалось, что в 20:04 мск в МЧС поступило сообщение о пожаре по адресу: Рязанский проспект, дом 26, сооружение 13. Предварительно, это территория бывшего завода ЖБИ. Происходило загорание мусора на общей площади около 500 кв. метров. Из-за пожара частично обрушилось здание на общей площади около 150 кв. м. Поскольку внутри могли находиться старые газовые баллоны, пожарные тушили огонь, соблюдая повышенные меры безопасности.

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