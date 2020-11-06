Пожар на территории бывшего завода ЖБИ на юго-востоке Москвы потушили

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание на территории бывшего завода железобетонных изделий (ЖБИ) на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

"В 21:58 пожар был полностью ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало", - сказали в главке.

Ранее сообщалось, что в 20:04 мск в МЧС поступило сообщение о пожаре по адресу: Рязанский проспект, дом 26, сооружение 13. Предварительно, это территория бывшего завода ЖБИ. Происходило загорание мусора на общей площади около 500 кв. метров. Из-за пожара частично обрушилось здание на общей площади около 150 кв. м. Поскольку внутри могли находиться старые газовые баллоны, пожарные тушили огонь, соблюдая повышенные меры безопасности.