Осужденный за шпионаж Уилан не жаловался в ОНК на условия содержания в колонии

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Американец Пол Уилан, приговоренный Мосгорсудом к 16 годам лишения свободы за шпионаж против России, не жаловался в Общественную наблюдательную комиссию (ОНК) на условия содержания в колонии в Мордовии, сообщил в пятницу ТАСС председатель региональной ОНК Валерий Крутов.

5 ноября его брат Дэвид Уилан заявил, что Пол жалуется на условия содержания. По его словам, Уилана "будят ночью через каждые два часа".

"Жалоб не поступало", - сказал Крутов.

Уилан, имеющий, помимо гражданства США, подданство Великобритании, а также гражданство Канады и Ирландии, был задержан сотрудниками ФСБ России в номере гостиницы "Метрополь" в Москве при проведении шпионской акции 28 декабря 2018 года. Следственное управление ФСБ России возбудило в отношении него уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"). Мосгорсуд признал его виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.