ICAO призвала Иран ускорить расследование катастрофы украинского самолета под Тегераном

"Совет ICAO сегодня (6 ноября - прим. ТАСС) призвал Исламскую Республику Иран ускорить расследование происшествия, связанного с трагической гибелью 8 января этого года рейса PS752 компании "Международные авиалинии Украины", - говорится в распространенном в пятницу заявлении организации. В ICAO напомнили, что расследование, согласно международным нормам, должно быть завершено спустя 12 месяцев после катастрофы.

Самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" 8 января потерпел катастрофу через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции. Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана 11 января признал, что самолет был по ошибке сбит расчетом противовоздушной обороны страны.