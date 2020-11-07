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Катастрофа Boeing-737 под Тегераном

ICAO призвала Иран ускорить расследование катастрофы украинского самолета под Тегераном

В Международной организации гражданской авиации напомнили, что, согласно международным нормам, расследование должно быть завершено спустя 12 месяцев после катастрофы

ОТТАВА, 7 ноября. /ТАСС/. Международная организация гражданской авиации (ICAO) просит Иран ускорить расследование катастрофы украинского Boeing 737 под Тегераном.

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"Совет ICAO сегодня (6 ноября - прим. ТАСС) призвал Исламскую Республику Иран ускорить расследование происшествия, связанного с трагической гибелью 8 января этого года рейса PS752 компании "Международные авиалинии Украины", - говорится в распространенном в пятницу заявлении организации. В ICAO напомнили, что расследование, согласно международным нормам, должно быть завершено спустя 12 месяцев после катастрофы.

Самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" 8 января потерпел катастрофу через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции. Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана 11 января признал, что самолет был по ошибке сбит расчетом противовоздушной обороны страны.

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ИранКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
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