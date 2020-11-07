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Дело в отношении Сергея Фургала

Суд арестовал земельный участок и жилой дом Фургала в Подмосковье

Защита экс-губернатора Хабаровского края считает арест этой недвижимости необоснованным
Сергей Фургал Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Сергей Фургал
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на земельный участок площадью четверть гектара и недостроенный дом в Подмосковье, принадлежащие обвиняемому в организации убийств экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к следствию.

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"В рамках расследования уголовного дела в отношении Сергея Фурагала одним из районных судов столицы наложены обеспечительные меры на земельный участок, расположенный в Дмитровском районе Московской области. Его общая площадь составляет 2 500 кв. м", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что на арестованном участке также расположен жилой дом в завершающейся стадии строительства. "На участке находится огромный, почти достроенный дом, в нем уже выполнена покраска", - сказал источник. Он уточнил, что арест был наложен в середине сентября.

Защита экс-губернатора считает, что арест данной недвижимости необоснован. "Мы уже обжаловали это решение, так как считаем его незаконным", - сообщил ТАСС адвокат Михаил Карапетян.

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РоссияДело в отношении Сергея Фургала
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