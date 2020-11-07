В Нижнем Новгороде возбудили дела после обнаружения более 3,8 тыс. поддельных монет

ТАСС, 7 ноября. Сотрудники полиции возбудили уголовные дела после обнаружения более 3,8 тыс. поддельных монет Банка России в Нижегородской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Ранее ЦБ РФ сообщил, что в июле 2020 года 3 813 монет, имеющих признаки подделки, поступили на экспертизу в подразделение Банка России в Нижнем Новгороде от одного клиента.

"В конце июля 2020 года в подразделение Банка России в Нижнем Новгороде от кредитной организации поступило на экспертизу большое количество десятирублевых монет. По результатам экспертизы установлено, что практически все они имеют признаки подделки. В настоящее время возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 186 УК РФ ("Хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации")", - отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что по уголовным делам проводятся следственно-оперативные мероприятия. Подробности расследования не разглашаются, добавили в пресс-службе.