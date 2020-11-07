Водитель врезавшегося в здание НовГУ автобуса мог действовать умышленно

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Водитель автобуса, врезавшегося в здание Новгородского университета, мог действовать умышленно. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК.

"В качестве причин аварии следствие рассматривает различные версии, в том числе умышленные действия водителя, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров и другие", - говорится в сообщении.

В СК отметили, что согласно показаниям свидетелей, "автобус не остановился на красный запрещающий свет светофора, на крики пассажиров остановиться водитель не реагировал, продолжая движение вперед, увеличивая скорость, после чего произошло столкновение автобуса со зданием".

Согласно предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, в момент ДТП водитель был жив. От полученных в результате ДТП травм он умер на месте происшествия. В ходе осмотра автобуса следователи установили отсутствие признаков технической неисправности, в том числе тормозной системы. По уголовному делу назначены медицинские, автотехническая, компьютерная, биологические судебные и другие экспертизы. "Допрошены и признаны потерпевшими пассажиры автобуса", - сообщили в СК.

Уголовное дело расследуется по признакам преступлений, предусмотренных статьями УК РФ о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Авария произошла вечером 4 ноября в Великом Новгороде, на Большой Санкт-Петербургской улице. Водитель пассажирского автобуса выехал с полосы движения на территорию Новгородского государственного университета и врезался в здание. Помимо водителя, погиб один пассажир. Еще восемь человек госпитализированы.

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