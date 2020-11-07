Тела четырех погибших обнаружили на месте пожара в Самаре

ТАСС, 7 ноября. Четыре человека погибли и четверо пострадали при пожаре в трехэтажном кирпичном здании в Самаре, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

"На месте пожара обнаружены четверо погибших", - сказали в МЧС.

В пресс-службе отметили, что причиной пожара, по предварительным данным, могла стать неисправность проводки. По данным ведомства, пожар локализован на площади 500 кв. м.

Ранее сообщалось о четырех пострадавших. Информация о пожаре на улице Промышленности в Самаре поступила в МЧС в 08:24. Происходит горение на третьем этаже трехэтажного кирпичного здания с мансардой. Изначальная площадь пожара составляла 150 кв. метров, ему присвоен повышенный ранг сложности. Существовала угроза распространения огня на соседние здания. В тушении участвуют 137 человек и 51 единица техники.

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