{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Тела четырех погибших обнаружили на месте пожара в Самаре

Еще четыре человека пострадали

ТАСС, 7 ноября. Четыре человека погибли и четверо пострадали при пожаре в трехэтажном кирпичном здании в Самаре, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

"На месте пожара обнаружены четверо погибших", - сказали в МЧС.

В пресс-службе отметили, что причиной пожара, по предварительным данным, могла стать неисправность проводки. По данным ведомства, пожар локализован на площади 500 кв. м.

Ранее сообщалось о четырех пострадавших. Информация о пожаре на улице Промышленности в Самаре поступила в МЧС в 08:24. Происходит горение на третьем этаже трехэтажного кирпичного здания с мансардой. Изначальная площадь пожара составляла 150 кв. метров, ему присвоен повышенный ранг сложности. Существовала угроза распространения огня на соседние здания. В тушении участвуют 137 человек и 51 единица техники.

В новость были внесены изменения (10:22 мск) - добавлены подробности

Теги
РоссияСамарская область
Водитель врезавшегося в здание НовГУ автобуса мог действовать умышленно
Автобус не остановился на красный свет светофора и въехал в здание университета
Читать полностью