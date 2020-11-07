Четыре человека убиты из огнестрельного оружия в Екатеринбурге

ТАСС, 7 ноября. Убийство четырех человек из огнестрельного оружия произошло в одной из квартир в Екатеринбурге. Возбудили уголовное дело, сообщает в субботу пресс-служба регионального следственного управления СК.

"Ночью 7 ноября 2020 года в правоохранительные органы Орджоникидзевского района Екатеринбурга поступило сообщение об обнаружении в квартире на 5-м этаже дома по улице Социалистической тел четырех человек с признаками огнестрельных ранений. По данному факту территориальным следственным отделом СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц")", - сказано в сообщении.