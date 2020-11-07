Прокуратура проводит проверку после пожара с четырьмя погибшими в Самаре

ТАСС, 7 ноября. Прокуратура Самарской области проводит проверку после пожара, в результате которого погибли четверо и пострадали еще четыре человека. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе ведомства.

"Начата проверка, на месте происшествия находится прокурор", - сообщили в пресс-службе.

Информация о пожаре на улице Промышленности в Самаре поступила в МЧС в 08:24. Происходит горение на третьем этаже трехэтажного кирпичного здания с мансардой. Изначальная площадь пожара составляла 150 кв. м, далее увеличившись до 500 кв. м, ему присвоен повышенный ранг сложности. Возгорание локализовано. В тушении участвуют 137 человек и 51 единица техники.