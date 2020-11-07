Нелегальный хостел находился в здании в Самаре, где при пожаре погибли четверо

ТАСС, 7 ноября. Незарегистрированный хостел был расположен в здании в Самаре, где в результате пожара погибли четверо и пострадали еще четыре человека. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В горевшем здании располагался нелегальный хостел. Само строение проходит по документам как административное", - сказал собеседник агентства.

Информация о пожаре на улице Промышленности в Самаре поступила в МЧС в 08:24 по местному времени. Происходит горение на третьем этаже трехэтажного кирпичного здания с мансардой. Изначальная площадь пожара составляла 150 кв. метров, ему присвоен повышенный ранг сложности. В дальнейшем возгорание было локализовано на 500 кв. метрах. Существовала угроза распространения огня на соседние здания. В тушении участвуют 137 человек и 51 единица техники. При пожаре погибли четыре человека и еще четверо пострадали.