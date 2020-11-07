Жителя Красноярского края задержали по подозрению в хищении 16 тонн дизельного топлива

КРАСНОЯРСК, 7 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Красноярском крае в отношении 33-летнего мужчины, подозреваемого в хищении 16 тонн дизельного топлива. Об этом в субботу сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

"Мужчина похитил с территории предприятия более 16 тонн дизельного топлива на сумму около 730 тыс. рублей. Следователями отдела МВД России по Таймырскому Долгано-Ненецкому району в отношении злоумышленника 1987 года рождения. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 ("Присвоение или растрата")", - сообщили в главке МВД.

По данным пресс-службы, представитель северной топливной компании сообщил полиции, что в июне неизвестный похитил и вывез с территории предприятия горюче-смазочные материалы. Сотрудники полиции установили подозреваемого. Он работал в компании и отвечал за отпуск топлива.

"Злоумышленник, находясь в операторской предприятия, в ручном режиме на пульте управления опускал своему знакомому, приезжающему на бензовозе на базе грузовика "Урал", значительно завышенные объемы топлива. При этом в товарных накладных подозреваемый этого не отображал", - сообщили в полиции.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении.